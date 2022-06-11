Фаны винила оценят – IKEA выпустит проигрыватель пластинок в коллабе с супер хаус-группой

Новый проигрыватель разработан в сотрудничестве с супергруппой хаус-музыки Swedish House Mafia – виниловую "игрушку" можно будет купить уже этой осенью

Новый проигрыватель для винила от IKEA выйдет в рамках новой коллекции Obegransad / Фото: IKEA, unsplash.com

IKEA, которая никогда не боялась осваивать новые категории товаров, объявила о планах выпустить этой осенью проигрыватель пластинок в рамках своей новой коллекции Obegransad.

Также мы писали, почему новый луноход R1 похож на мифическое животное. Проигрыватель был разработан в сотрудничестве с супергруппой хаус-музыки Swedish House Mafia и имеет "коренастый" дизайн, соответствующий многим другим потребительским электроникам, которые производит бренд.

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Наряду с этим шведский ритейлер также анонсировал кресло и письменный стол как часть коллекции. Технически это не первое устройство для воспроизведения пластинок, которое анонсировала IKEA. Еще в 2018 году компания анонсировала проигрыватель, созданный в сотрудничестве с Teenage Engineering , который она надеялась выпустить в следующем году.

Но, согласно странице поддержки Teenage Engineering, плеер так и не попал в финальную коллекцию. В рецензии есть несколько намеков на функциональность плеера, например, тот факт, что он имеет встроенный предусилитель, питается от USB и имеет сменный картридж и иглу.

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Новый проигрыватель от IKEA имеет встроенный предусилитель, питается от USB и имеет сменный картридж и иглу / Фото: IKEA

В пресс-релизе IKEA также отмечается, что плеер будет работать с динамиком Eneby Bluetooth, но, поскольку он на самом деле не поддерживает Bluetooth, он будет работать только по проводному соединению. В противном случае технические детали невелики. Неясно, есть ли у проигрывателя встроенные динамики или он ограничен проводным выходом.

Проигрыватель будет доступен этой осенью вместе с более чем 20 другими продуктами из коллекции Obegransad. Также мы писали, что будущие Apple Watch Series 9 – помощник в мире фитнеса и здоровья.