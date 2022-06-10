Для профи в спорте: будущие Apple Watch Series 9 – помощник в мире фитнеса и здоровья

Хотя Apple не анонсирует Apple Watch Series до осени, прогнозируется, что у новых умных часов будет больше показателей отслеживания спортивных результатов

Apple не анонсирует Apple Watch Series 8 до осени, но уже ясно, что будущие умные часы — это здоровье и фитнес / Фото: cnet.com, freepik.com

Во время предварительного просмотра WatchOS 9 на Всемирной конференции разработчиков компания передала месседж: будущее Apple Watch — это здоровье и фитнес.

Также мы ранее писали, что Apple представила "фишки" новой iOS 16.. Обновление умных часов принесет их пользователям больше показателей отслеживания спортивных результатов (особенно для бегунов), более глубокий мониторинг сна и инструменты для регистрации лекарств.

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Такое "внимание" WatchOS 9 к спортивным тренировкам, по-видимому, готовит почву для слухов об Apple Watch Explorer Edition, которые мы можем увидеть позже в этом году. Новое программное обеспечение предполагает, что Apple хочет, чтобы ее умные часы понравились одновременно профессиональным спортсменам, энтузиастам случайных упражнений и тем, кому необходимо следить за здоровьем сердца.

Следующая серия Apple Watch, по слухам, выйдет осенью. Apple добавила в WatchOS 9 множество новых инструментов и показателей для тренировок.

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К ним относятся новые точки данных о беге, такие как длина шага и время контакта с землей, возможность отслеживать зоны сердечного ритма, интервальные тренировки, мультиспортивный тип тренировки для триатлона и т.д. Также Apple заявляет, что их новые умные часы могут работать 18 часов без подзарядки.

Ранее мы также писали, что бета-версия Android 13 на подходе, пока Google наносит последние штрихи.