Фани вінілу оцінять – IKEA випустить програвач платівок у колабі з супер хаус-групою

IKEA, яка ніколи не боялася освоювати нові категорії товарів, оголосила про плани випустити цієї осені програвач платівок в рамках своєї нової колекції Obegransad.
Також ми писали, чому новий місяцехід R1 схожий на міфічну тварину. Програвач був розроблений у співпраці з супергрупою хаус-музики Swedish House Mafia і має "коренастий" дизайн , що відповідає багатьом іншим споживчим електронікам, що виробляє бренд.
Поряд з цим шведський ритейлер також анонсував крісло та письмовий стіл як частину колекції. Технічно це не перший пристрій для відтворення платівок, який анонсувала IKEA. Ще у 2018 році компанія анонсувала програвач, створений у співпраці з Teenage Engineering, який вона сподівалася випустити наступного року.
Але, згідно зі сторінкою підтримки Teenage Engineering, плеєр так і не потрапив до фінальної колекції. У рецензії є кілька натяків на функціональність плеєра, наприклад, той факт, що він має вбудований підсилювач, живиться від USB та має змінний картридж та голку.
У прес-релізі IKEA також наголошується, що плеєр працюватиме з динаміком Eneby Bluetooth, але, оскільки він насправді не підтримує Bluetooth, він працюватиме лише за провідним з'єднанням. Інакше технічні деталі невеликі. Неясно, чи є у програвача вбудовані динаміки чи він обмежений дротовим виходом.
Програвач буде доступний цієї осені разом з більш ніж 20 іншими продуктами з колекції Obegransad. Також ми писали, що Майбутні Apple Watch Series 9 – помічник у світі фітнесу та здоров'я.