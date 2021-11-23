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Электросамолет Rolls-Royce установил три рекорда скорости

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 10:37
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Электрический самолет Rolls-Royce Spirit of Innovation побил электрический рекорд максимальной скорости. Он разогнался более, чем на 500 километров в час
Электросамолет Rolls-Royce установил рекорд скорости. Фото: rolls-royce.com
Электросамолет Rolls-Royce установил рекорд скорости. Фото: rolls-royce.com

Если рекорд будет сертифицирован Международной авиационной федерацией, самолет побьет текущий рекорд, который был установлен Siemens Extra 330LE eAircraft в 2017 году.

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Spirit of Innovation разогнался до 555,9 км/ч на расстоянии три километра, побив существующий рекорд на 213,04 км/ч,

Затем он разогнался до 532,1 км/ч на расстоянии 15 км (на 292,8 км/ч быстрее предыдущего рекорда) и поднялся на высоту 3000 метров за 202 секунды. Это на минуту быстрее, чем предыдущий рекордсмен, сообщается на сайте компании.

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Электрический самолет укомплектован электрической трансмиссией мощностью 500 л.с.+. По заверениям компании – с самой мощной силовой аккумуляторной батареей, когда-либо установленной в авиакосмической отрасли.

Ранее мы писали, что электросамолет на 100 пассажиров и час полета будет готов к 2027 году. Полностью электрический самолет, способный перевозить 100 человек, может быть представлен уже через шесть лет! Дальность полета электросамолета составит более 700 км.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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