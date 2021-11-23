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Електролітак Rolls-Royce встановив три рекорди швидкості

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 10:37
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Електричний літак Rolls-Royce Spirit of Innovation побив електричний рекорд максимальної швидкості. Він розігнався більш ніж на 500 кілометрів на годину
Електролітак Rolls-Royce встановив рекорд швидкості. Фото: rolls-royce.com
Електролітак Rolls-Royce встановив рекорд швидкості. Фото: rolls-royce.com

Якщо рекорд буде сертифікований Міжнародною авіаційною федерацією, літак поб'є поточний рекорд, який було встановлено Siemens Extra 330LE eAircraft у 2017 році.

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Spirit of Innovation розігнався до 555,9 км/год на відстані три кілометри, побивши існуючий рекорд на 213,04 км/год,

Потім він розігнався до 532,1 км/год на відстані 15 км (на 292,8 км/год швидше за попередній рекорд) і піднявся на висоту 3000 метрів за 202 секунди. Це на хвилину швидше, ніж попередній рекордсмен, повідомляється на сайті компанії.

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Електричний літак укомплектований електричною трансмісією потужністю 500 л. За запевненнями компанії – з найпотужнішою силовою акумуляторною батареєю, яка коли-небудь встановлена в авіакосмічній галузі.

Раніше ми писали, що електролітак на 100 пасажирів і годиною польоту буде готовий до 2027 року. Цілком електричний літак, здатний перевозити 100 людей, може бути представлений вже через шість років! Дальність польоту електролітака становитиме понад 700 км.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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