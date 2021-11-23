Електролітак Rolls-Royce встановив три рекорди швидкості

Електричний літак Rolls-Royce Spirit of Innovation побив електричний рекорд максимальної швидкості. Він розігнався більш ніж на 500 кілометрів на годину

Електролітак Rolls-Royce встановив рекорд швидкості. Фото: rolls-royce.com

Якщо рекорд буде сертифікований Міжнародною авіаційною федерацією, літак поб'є поточний рекорд, який було встановлено Siemens Extra 330LE eAircraft у 2017 році.

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Spirit of Innovation розігнався до 555,9 км/год на відстані три кілометри, побивши існуючий рекорд на 213,04 км/год,

Потім він розігнався до 532,1 км/год на відстані 15 км (на 292,8 км/год швидше за попередній рекорд) і піднявся на висоту 3000 метрів за 202 секунди. Це на хвилину швидше, ніж попередній рекордсмен, повідомляється на сайті компанії.

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Електричний літак укомплектований електричною трансмісією потужністю 500 л. За запевненнями компанії – з найпотужнішою силовою акумуляторною батареєю, яка коли-небудь встановлена в авіакосмічній галузі.

Раніше ми писали, що електролітак на 100 пасажирів і годиною польоту буде готовий до 2027 року. Цілком електричний літак, здатний перевозити 100 людей, може бути представлений вже через шість років! Дальність польоту електролітака становитиме понад 700 км.