Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Техно

Google отпраздновал собственный день рождения особенным дудлом

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
27 сентября, 10:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Google отметил свой 23-й день рождения, создав анимированную Doodle, на которой изображен шоколадный торт. Создавать "дудлы" компания начала еще до своего основания
Google празднует день рождения
Google празднует день рождения

Хотя Google, как компания, технически была основана 4 сентября 1998 года, а история поисковой системы на самом деле начинается с 1996 года, компания выбрала 27 сентября, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Читайте также: День рождение Кристины Пизанской. Кто она такая и почему Google посвятил ей дудл

Реклама

Целью основателей – Сергея Брина и Ларри Пейджа – было создание поисковой системы для невероятно большого набора информации, которым быстро становился Интернет, пишет 9to5google.com.

Google Doodle – тематические рисунки Google – своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика.

Google начал создавать тематические "дудлы" в августе 1998 года в честь фестиваля Burning Man, случилось это за несколько дней до основания компании.

Реклама

Первый дудл от Гугла:

В некоторых странах Google также отмечает свое 23-летие специальными предложениями в Google Store, предлагая своим пользователям скидку на покупку Pixel 6, который будет представлен предположительно в следующем месяце.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять