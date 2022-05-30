Что скрывалось за Млечным путем – Хаббл запечатлел сияющую ярче бриллиантов галактику

Космический телескоп Хаббл "засек" галактику ярче Млечного пути: ее скрывало облако густого космического газа. Ученые назвали галактику самой яркой из существующих

Хаббл запечатлел сияющую ярче бриллиантов галактику, что скрывалась за Млечным путем / Фото: space.com, unsplash.com

NASA опубликовали новое изображение спиральной Скрытой галактики IC 342, известной под названием Колдуэлл 5: снимок получен с помощью космического телескопа Хаббл.

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Ученым было трудно наблюдать за галактикой из-за препятствий на пути, за что она и получила свое прозвище, – говорится в сообщении НАСА, – она появляется около экватора жемчужного диска Млечного Пути, который заполнен густым космическим газом, темной пылью и светящимися звездами. Из-за них галактику не было видно.

Хаббл сумел заглянуть сквозь газ и космическую пыль, поскольку у телескопа есть инфракрасные возможности. Инфракрасный свет меньше рассеивается пылью и позволяет более четко видеть галактику за межзвездным веществом.

Снимок впечатлил астрономов, поскольку на этом сверкающем изображении центра галактики "лицом к лицу" видны переплетенные "щупальца" пыли, которые обвивают блестящее ядро ​​из горячего газа и звезд.

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Скрытая галактика / Фото: www.space.com

Галактика была бы одной из самых ярких галактик на нашем небе, если бы на ее пути не было так много пыли. А в ядрах таких галактик могут "рождаться" новые звезды. Скрытая галактика относительно близка к нам по галактическим меркам, всего в 11 миллионах световых лет от Земли. Это примерно половина диаметра нашего Млечного Пути.

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