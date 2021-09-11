Четыре камеры и батарея на 5000 мАч: Samsung представил новый бюджетный смартфон

Samsung представил новую бюджетную модель смартфона Galaxy M22. Вскоре новинка должна поступить в продажу, но рекомендованные цены пока не известны

Samsung представил новый бюджетник / Фото: Samsung

Пока весь мир находится в ожидании презентации iPhone 13, Samsung решил расширить собственную линейку недорогих смартфонов.

За работу смартфона отвечает процессор SoC MediaTek Helio G80 и SoC MediaTek Helio G80. Кроме этого, телефон имеет 128 ГБ встроенной памяти и поддерживает NFC, сообщается на сайте компании.

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Оснащается M22 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением HD+ (720x1600 пикселей) и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Несмотря на статус бюджетника смартфон может похвастаться четверной камерой: 48 Мп, 8 Мп, 2 и 2 Мп. Фронтальная имеет датчик изображения на 13 Мп. Кстати, ранее мы писали, что Samsung выпустит 576-пиксельную камеру, но она не достанется телефонам.

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Дата релиза и ориентировочные цены пока неизвестны, однако, Galaxy M22 сильно похож на модель Galaxy A22, который в Украине можно купить от 6 тысяч грн. Вероятно, стоимость новинки будет в этом же диапазоне.