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Четыре камеры и батарея на 5000 мАч: Samsung представил новый бюджетный смартфон

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 сентября, 13:51
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Samsung представил новую бюджетную модель смартфона Galaxy M22. Вскоре новинка должна поступить в продажу, но рекомендованные цены пока не известны
Samsung представил новый бюджетник
Samsung представил новый бюджетник / Фото: Samsung

Пока весь мир находится в ожидании презентации iPhone 13, Samsung решил расширить собственную линейку недорогих смартфонов.

За работу смартфона отвечает процессор SoC MediaTek Helio G80 и SoC MediaTek Helio G80. Кроме этого, телефон имеет 128 ГБ встроенной памяти и поддерживает NFC, сообщается на сайте компании.

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Оснащается M22 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением HD+ (720x1600 пикселей) и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Несмотря на статус бюджетника смартфон может похвастаться четверной камерой: 48 Мп, 8 Мп, 2 и 2 Мп. Фронтальная имеет датчик изображения на 13 Мп. Кстати, ранее мы писали, что Samsung выпустит 576-пиксельную камеру, но она не достанется телефонам.

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Дата релиза и ориентировочные цены пока неизвестны, однако, Galaxy M22 сильно похож на модель Galaxy A22, который в Украине можно купить от 6 тысяч грн. Вероятно, стоимость новинки будет в этом же диапазоне.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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