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Чотири камери і батарея на 5000 мАч: Samsung представив новий бюджетний смартфон

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 вересня, 13:51
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Samsung представив нову бюджетну модель смартфона Galaxy M22. Незабаром новинка повинна надійти в продаж, але рекомендовані ціни поки не відомі
Samsung представив новий бюджетник
Samsung представив новий бюджетник / Фото: Samsung

Поки весь світ знаходиться в очікуванні презентації iPhone 13, Samsung вирішив розширити власну лінійку недорогих смартфонів.

За роботу смартфона відповідає процесор SoC MediaTek Helio G80 і SoC MediaTek Helio G80. Крім цього, телефон має 128 ГБ вбудованої пам'яті і підтримує NFC, повідомляється на сайті компанії.

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Оснащується M22 6,4-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю HD+ (720x1600 пікселів) і акумулятором ємністю 5000 мАг.

Незважаючи на статус бюджетника смартфон може похвалитися четверною камерою: 48 Мп, 8 Мп, 2 і 2 Мп. Фронтальна має датчик зображення на 13 Мп. До речі, раніше ми писали, що Samsung випустить 576-піксельну камеру, але вона не дістанеться телефонами.

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Дата релізу і орієнтовні ціни поки невідомі, проте, Galaxy M22 сильно схожий на модель Galaxy A22, який в Україні можна купити від 6 тисяч грн. Ймовірно, вартість новинки буде в цьому ж діапазоні.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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