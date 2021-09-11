Чотири камери і батарея на 5000 мАч: Samsung представив новий бюджетний смартфон

Samsung представив нову бюджетну модель смартфона Galaxy M22. Незабаром новинка повинна надійти в продаж, але рекомендовані ціни поки не відомі

Samsung представив новий бюджетник / Фото: Samsung

Поки весь світ знаходиться в очікуванні презентації iPhone 13, Samsung вирішив розширити власну лінійку недорогих смартфонів.

За роботу смартфона відповідає процесор SoC MediaTek Helio G80 і SoC MediaTek Helio G80. Крім цього, телефон має 128 ГБ вбудованої пам'яті і підтримує NFC, повідомляється на сайті компанії.

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Оснащується M22 6,4-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю HD+ (720x1600 пікселів) і акумулятором ємністю 5000 мАг.

Незважаючи на статус бюджетника смартфон може похвалитися четверною камерою: 48 Мп, 8 Мп, 2 і 2 Мп. Фронтальна має датчик зображення на 13 Мп. До речі, раніше ми писали, що Samsung випустить 576-піксельну камеру, але вона не дістанеться телефонами.

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Дата релізу і орієнтовні ціни поки невідомі, проте, Galaxy M22 сильно схожий на модель Galaxy A22, який в Україні можна купити від 6 тисяч грн. Ймовірно, вартість новинки буде в цьому ж діапазоні.