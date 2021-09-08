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Рекордная камера в 576 мегапикселей не достанется смартфонам: кому повезет

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 сентября, 20:30
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Samsung анонсировала 576-мегапиксельную камеру уже к 2025 году. Однако любителям мобильных фотографий рано радоваться. Революционное обновление не затронет смартфоны
Фотокамеры модельного ряда Samsung Galaxy S20
Фотокамеры модельного ряда Samsung Galaxy S20 / Фото: The Verge

Планы вывести на рынок сенсор в 576 мегапикселей, о которых ми сообщали ранее, оказывается, касались не смартфонов.

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Будущая матрица создается в первую очередь для автомобилей. Также датчик изображения на 576 Мп мы сможем увидеть в медицинском оборудовании и в беспилотных летательных аппаратах, сообщает gagadget.com.

Отметим, что некоторое время назад ученый и фотограф доктор Роджер Кларк заявил, что 576 мегапикселей – это разрешение человеческого глаза.

Впрочем, Samsung несколько дней назад представил 200-мегапиксельный мобильный датчик изображения ISOCELL HP1, а вместе с ним – и 50-мегапиксельный ISOCELL GN5. Так что пользователи смартфонов не останутся в обиде.

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Правда, устройства с этим датчиком появятся на рынке не раньше следующего года. Кстати, 14 сентября состоится презентация нового iPhone.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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