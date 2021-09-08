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Каким будет iPhone 13: что покажут на долгожданной презентации Apple

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 сентября, 11:38
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Apple наконец-то официально анонсировал презентацию новых продуктов. Мероприятие пройдет 14 сентября в 20:00 по киевскому времени. Что же может показать Apple
Apple проведет презентацию новых продуктов 14 сентября
Apple проведет презентацию новых продуктов 14 сентября / Фото: REUTERS

Инсайдеры сообщают, что 14 сентября будут представлены новые iPhone и Apple Watch. Также ходят слухи, что мы можем увидеть обновленные модели наушников AirPods третьего поколения, iPad и MacBook.

На презентации также наверняка объявят даты полноценного релиза iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 и tvOS 15, которые еще с лета находятся в открытом бета-тестировании, пишет itc.ua.

Каким будет iPhone 13

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Скорее всего, Apple предложит традиционную линейку из четырех устройств: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display.

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Ожидается, что новые смартфоны будут иметь уменьшенную "челку" и будут оснащаться однокристальным чипом Apple A15 Bionic.

Кроме этого, Apple вводит поддержку спутниковой связи с использованием специального чипа, но эта функция будет работать только на определенных рынках и только при отсутствии сотового покрытия.

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А вот от скандальной системы сканирования фото Apple решила пока отказаться. После критики в компании пока решили отказаться от системы CSAM и взяли дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести улучшения.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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