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Будущее Млечного пути: астрономы показали вальс галактик-бабочек в космосе (фото)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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24 января, 21:44
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Примерно в 60 млн световых лет от нас две галактики, прозванные галактиками-бабочками, начинают сталкиваться и сливаться друг с другом
Галактики-бабочки слились в вальсе
Галактики-бабочки слились в вальсе / Фото: ESO

Галактики NGC4567 и NGC4568, прозванные так из-за их крылообразной структуры, находятся в созвездии Девы.

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Снимок был сделан Очень Большим Телескопом ESO в обсерватории Параналь в Чилийских Андах, пишет ESO.

Столкновения галактик не являются чем-то необычным во Вселенной, отмечают астрономы. Это скорее напоминает вальс, исполняемый звездами, газом и пылью под действием гравитации.

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Такое столкновение и слияние считается также возможной судьбой и Млечного Пути, который, как полагают ученые, рано или поздно вступит в свой танец-слияние с галактикой Андромеда.

Напомним, ранее физики заставили Большой адронный коллайдер воссоздать рождение нашей Вселенной.

Фото NASA

Астрономы показали также, как две черные дыры слились в танце, будто герои космического романа.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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