Будущее Млечного пути: астрономы показали вальс галактик-бабочек в космосе (фото)

Галактики NGC4567 и NGC4568, прозванные так из-за их крылообразной структуры, находятся в созвездии Девы.
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Снимок был сделан Очень Большим Телескопом ESO в обсерватории Параналь в Чилийских Андах, пишет ESO.
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Столкновения галактик не являются чем-то необычным во Вселенной, отмечают астрономы. Это скорее напоминает вальс, исполняемый звездами, газом и пылью под действием гравитации.
Такое столкновение и слияние считается также возможной судьбой и Млечного Пути, который, как полагают ученые, рано или поздно вступит в свой танец-слияние с галактикой Андромеда.
Напомним, ранее физики заставили Большой адронный коллайдер воссоздать рождение нашей Вселенной.
Астрономы показали также, как две черные дыры слились в танце, будто герои космического романа.