Астрономы впервые обнаружили астероид с тремя спутниками

Астероид 130 Электра, как выяснилось, имеет три спутника, а не два, что делает его центром первой из когда-либо обнаруженных систем из четырех астероидов

Впервые обнаружен астероид с тремя спутниками

У астероида столько спутников, сколько у всех четырех внутренних планет нашей Солнечной системы вместе взятых.

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Это является большим открытием, поскольку сам астероид – меньше, чем 47 американских штатов, пишет iflscience.

Электра – астероид главного пояса с периодом обращения по орбите 5,5 лет. При диаметре 200 километров он не является гигантом.

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При этом он достаточно велик, чтобы его заметили в 1873 году и с тех пор отслеживают. Его первая луна была обнаружена в 2003 году, второй компаньон – в 2014 году.

Теперь команда ученых из Национального института астрономических исследований Таиланда объявила о присутствии третьей луны.

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Все три спутника системы Электра вращаются близко к своему родительскому телу, и у двух даже есть перекрывающиеся орбиты.

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