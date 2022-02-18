Астрономи вперше виявили астероїд із трьома супутниками

У астероїда стільки супутників, скільки у всіх чотирьох внутрішніх планет нашої Сонячної системи разом узятих.
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Це є великим відкриттям, оскільки сам астероїд – менше, ніж 47 американських штатів, пише iflscience.
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Електра – астероїд головного поясу з періодом звернення по орбіті 5,5 років. За діаметра 200 кілометрів він не є гігантом.
При цьому він досить великий, щоб його помітили у 1873 році і відтоді відстежували. Його перший місяць був виявлений у 2003 році, другий компаньйон – у 2014 році.
Тепер команда вчених із Національного інституту астрономічних досліджень Таїланду оголосила про присутність третього місяця.
Усі три супутники системи Електра обертаються близько до свого батьківського тіла, і у двох навіть є орбіти, що перекриваються.
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