Астрономи вперше виявили астероїд із трьома супутниками

Астероїд 130 Електра, як з'ясувалося, має три супутники, а не два, що робить його центром першої з будь-коли виявлених систем з чотирьох астероїдів

Вперше виявлено астероїд із трьома супутниками

У астероїда стільки супутників, скільки у всіх чотирьох внутрішніх планет нашої Сонячної системи разом узятих.

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Це є великим відкриттям, оскільки сам астероїд – менше, ніж 47 американських штатів, пише iflscience.

Електра – астероїд головного поясу з періодом звернення по орбіті 5,5 років. За діаметра 200 кілометрів він не є гігантом.

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При цьому він досить великий, щоб його помітили у 1873 році і відтоді відстежували. Його перший місяць був виявлений у 2003 році, другий компаньйон – у 2014 році.

Тепер команда вчених із Національного інституту астрономічних досліджень Таїланду оголосила про присутність третього місяця.

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Усі три супутники системи Електра обертаються близько до свого батьківського тіла, і у двох навіть є орбіти, що перекриваються.

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