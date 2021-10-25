Воруют технологии: на Apple подали в суд из-за iPhone 13

Две разные компании подали в суд на Apple из-за технологий в iPhone 13. Иски касаются нарушения патентных прав относительно конструкции объективов Apple iPhone и технологий NFC

iPhone 13 был представлен в середине сентября

Первый иск подан канадской компанией ImmerVision, которая специализируется на широкоугольной оптике и обработке изображений.

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В своей жалобе ImmerVision утверждает, что ее патент на "Метод захвата и отображения цифрового панорамного изображения с переменным разрешением", выданный в 2005 году, нарушен устройствами Apple.

Утверждается, что нарушение патента обнаружили в Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, но также технология может быть задействована в младших моделях.

Так выглядит iPhone 13

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Во втором иске, поданном ирландской патентной холдинговой компанией Aire Technology Limited, утверждается, что Apple нарушает три объекта интеллектуальной собственности, относящиеся к технологиям NFC и цифровых кошельков, пишет appleinsider.com.

Обе компании в своих исках требуют возмещения убытков и судебных издержек. Суммы не указываются.

Напомним, что в середине октября Apple показал новый MacBook Pro: особенности, характеристики и цены. Apple провел вторую осеннюю презентацию своих продуктов.