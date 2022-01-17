Свиное сердце подарило жизнь мужчине, а он оказался преступником

Дэвид Беннет отбывал наказание в тюрьме, но из 10 лет, присужденных судьей, провел там только пять.
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Раненый им мужчина был впоследствии парализован и прикован к инвалидной коляске, сообщает Daily Mail.
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Дэвид Беннетт в 23 года ударил 22-летнего Эдварда Шумейкера ножом по спине, животу и груди после того, как поймал жену на коленях у мужчины.
Пара выпивала и разговаривала, пока Беннет играл в бильярд. Шумейкер получил паралич и прожил с ним еще более 20 лет, прежде чем перенес инсульт и умер.
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Беннетт же был признан виновным в нанесении побоев и ношении скрытого оружия и приговорен к 10 годам тюремного заключения, но вышел через 5 лет.
Сестра Шумейкера, узнавшая из сообщений СМИ, что Беннет получил сердце свиньи, считает, что оно могло быть передано кому-то другому, "кто в этом нуждается".
Лесли Шумейкер признает, что искалечивший ее брата мужчина получил второй шанс с новым сердцем, но он мог бы достаться более достойному получателю.
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Врачи тем временем говорят, что новое сердце по-прежнему чувствует себя как "рок-звезда".
"Кажется, оно достаточно счастливо в своем новом хозяине", – заверили медики.
Напомним, ранее мы писали о том, что Беннет получил сердце генетически модифицированной свиньи. Животное прошло 10 генетических модификаций.
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До этого медикам удалось успешно пересадить только почку свиньи, и то эксперимент провели на женщине с мертвым мозгом.