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Свиное сердце подарило жизнь мужчине, а он оказался преступником

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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17 января, 17:17
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Первый пациент в мире, которому пересадили сердце свиньи, более 30 лет назад семь раз ранил ножом человека
Сестра Шумейкера не может поверить, что сердце свиньи досталось Беннету
Сестра Шумейкера не может поверить, что сердце свиньи досталось Беннету

Дэвид Беннет отбывал наказание в тюрьме, но из 10 лет, присужденных судьей, провел там только пять.

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Раненый им мужчина был впоследствии парализован и прикован к инвалидной коляске, сообщает Daily Mail.

Дэвид Беннетт в 23 года ударил 22-летнего Эдварда Шумейкера ножом по спине, животу и груди после того, как поймал жену на коленях у мужчины.

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Пара выпивала и разговаривала, пока Беннет играл в бильярд. Шумейкер получил паралич и прожил с ним еще более 20 лет, прежде чем перенес инсульт и умер.

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Беннетт же был признан виновным в нанесении побоев и ношении скрытого оружия и приговорен к 10 годам тюремного заключения, но вышел через 5 лет.

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Сестра Шумейкера, узнавшая из сообщений СМИ, что Беннет получил сердце свиньи, считает, что оно могло быть передано кому-то другому, "кто в этом нуждается".

Лесли Шумейкер признает, что искалечивший ее брата мужчина получил второй шанс с новым сердцем, но он мог бы достаться более достойному получателю.

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Врачи тем временем говорят, что новое сердце по-прежнему чувствует себя как "рок-звезда".

"Кажется, оно достаточно счастливо в своем новом хозяине", – заверили медики.

Напомним, ранее мы писали о том, что Беннет получил сердце генетически модифицированной свиньи. Животное прошло 10 генетических модификаций.

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До этого медикам удалось успешно пересадить только почку свиньи, и то эксперимент провели на женщине с мертвым мозгом.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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