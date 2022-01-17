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Свиняче серце подарувало життя чоловікові, а він виявився злочинцем

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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17 січня, 17:17
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Перший у світі, якому пересадили серце свині, понад 30 років тому сім разів поранив ножем людину
Сестра Шумейкера не може повірити, що серце свині дісталося Беннету
Сестра Шумейкера не може повірити, що серце свині дісталося Беннету

Девід Беннет відбував покарання у в'язниці, але з 10 років, присуджених суддею, провів там лише п'ять.

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Поранений ним чоловік був згодом паралізований та прикутий до інвалідного візка, пише Daily Mail.

Девід Беннетт у 23 роки вдарив 22-річного Едварда Шумейкера ножем по спині, животу та грудях після того, як упіймав дружину на колінах у чоловіка.

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Пара випивала та розмовляла, доки Беннет грав у більярд. Шумейкер отримав параліч і прожив із ним ще понад 20 років, перш ніж переніс інсульт та помер.

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Беннетт же був визнаний винним у нанесенні побоїв і носінні прихованої зброї та засуджений до 10 років тюремного ув'язнення, але вийшов через 5 років.

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Сестра Шумейкера, яка дізналася з повідомлень ЗМІ, що Беннет отримав серце свині, вважає, що воно могло бути передане комусь іншому, "хто цього потребує".

Леслі Шумейкер визнає, що чоловік, який покалічив її брата, отримав другий шанс з новим серцем, але він міг би дістатись більше гідному отримувачу.

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Лікарі тим часом кажуть, що нове серце, як і раніше, почувається як "рок-зірка".

"Здається, воно досить щасливе у своєму новому господарі", – запевнили медики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Беннет отримав серце генетично модифікованої свині. Тварина пройшла 10 генетичних модифікацій.

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До цього медикам вдалося успішно пересадити лише нирку свині, та експеримент провели на жінці з мертвим мозком.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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