Свиняче серце подарувало життя чоловікові, а він виявився злочинцем

Перший у світі, якому пересадили серце свині, понад 30 років тому сім разів поранив ножем людину

Сестра Шумейкера не може повірити, що серце свині дісталося Беннету

Девід Беннет відбував покарання у в'язниці, але з 10 років, присуджених суддею, провів там лише п'ять.

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Поранений ним чоловік був згодом паралізований та прикутий до інвалідного візка, пише Daily Mail.

Девід Беннетт у 23 роки вдарив 22-річного Едварда Шумейкера ножем по спині, животу та грудях після того, як упіймав дружину на колінах у чоловіка.

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Пара випивала та розмовляла, доки Беннет грав у більярд. Шумейкер отримав параліч і прожив із ним ще понад 20 років, перш ніж переніс інсульт та помер.

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Беннетт же був визнаний винним у нанесенні побоїв і носінні прихованої зброї та засуджений до 10 років тюремного ув'язнення, але вийшов через 5 років.

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Сестра Шумейкера, яка дізналася з повідомлень ЗМІ, що Беннет отримав серце свині, вважає, що воно могло бути передане комусь іншому, "хто цього потребує".

Леслі Шумейкер визнає, що чоловік, який покалічив її брата, отримав другий шанс з новим серцем, але він міг би дістатись більше гідному отримувачу.

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Лікарі тим часом кажуть, що нове серце, як і раніше, почувається як "рок-зірка".

"Здається, воно досить щасливе у своєму новому господарі", – запевнили медики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Беннет отримав серце генетично модифікованої свині. Тварина пройшла 10 генетичних модифікацій.

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До цього медикам вдалося успішно пересадити лише нирку свині, та експеримент провели на жінці з мертвим мозком.