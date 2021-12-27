Новая часть тела: у человека обнаружили третий слой мышц в челюсти

Ученые открыли часть тела, о которой раньше не знали: глубокий слой мышц в области жевания, который поднимает нижнюю челюсть

Ученые выяснили, что у человека больше слоев мышц для жевания, чем они считали много лет / Фото: Getty Images

Эта мышца – третий слой мышц в челюсти, и она имеет решающее значение для жевания и стабильного соединения челюсти и черепа.

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Современные учебники анатомии описывают жевательную мышцу как имеющую два слоя, но их оказалось больше, пишет Life Science.

Первый известный науке слой – глубокий, а другой – поверхностный. Что интересно, в нескольких исторических текстах упоминалось возможное существование третьего слоя.

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Команда ученых проверила эту старую теорию, исследовав человеческие тела в формальдегиде и найдя третий слой жевательной мышцы.

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Открытый учеными слой идет от скулового отростка прямо перед ухом до венечного отростка – треугольного выступа на нижней челюстной кости.

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Третий мышечный слой помогает стабилизировать нижнюю челюсть: это единственная часть системы, которая может тянуть челюстную кость назад.

Вновь обретенный мышечный слой предложили назвать Musculus masseter pars coronidea, что означает "венечная часть жевательной мышцы".

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Открытие поможет врачам лучше выполнять операции на челюсти и лечить болезни сустава, соединяющего челюстную кость с черепом.

Напомним, ранее физики придумали искусственный интеллект, имитирующий мозг человека.