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Чтобы видеть, не нужны глаза: ученые сотворили революцию в медицине

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 октября, 07:35
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Уже существуют глазные имплантаты, позволяющие слепым видеть простые узоры, но испанские ученые пошли дальше и вживили имплантат, напрямую стимулирующий зрительную кору головного мозга
Женщина смогла видеть впервые за 16 лет. Фото: Asociación RUVID/Pixabay
Женщина смогла видеть впервые за 16 лет. Фото: Asociación RUVID/Pixabay

В прошлом году экспериментальная система была успешно испытана на приматах, а теперь пришла очередь человека. Ранее мы писали, что хирурги впервые успешно пересадили почку свиньи человеку.

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Команда из испанского университета Мигеля Эрнандеса протестировала устройство на 57-летней женщине, которая была полностью слепой более 16 лет.

Экспериментальная система представляет из себя искусственную сетчатку, установленную на обычных очках, которые носит пациент.

Устройство обнаруживает свет из поля зрения перед очками и преобразует его в электрические сигналы, которые передаются на трехмерную матрицу из 96 микроэлектродов, имплантированных в мозг человека.

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Ширина имплантата составляет всего 4 мм, а длина каждого крошечного электрода – 1,5 мм.

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Они проникают в мозг, чтобы стимулировать и контролировать электрическую активность нейронов зрительной коры, расположенной в более крупной коре головного мозга. Эта стимуляция позволяет человеку воспринимать световые узоры, передаваемые искусственной сетчаткой.

После периода обучения, в ходе которого она научилась интерпретировать изображения, создаваемые устройством, она смогла идентифицировать буквы и силуэты определенных объектов.

Ученые будут проводить дальнейшие исследования и проводят набор незрячих добровольцев для экспериментов, пишет newatlas.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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