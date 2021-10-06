Первая в мире искусственная почка избавит людей от диализа

В США разработали первый прототип искусственной почки, которая может спасти миллионы людей. Разработка получила грант в 650 тысяч долларов от компании KidneyX

Разработан прототип первой искусственной почки

Согласно исследования, заболевания почек вызывают больше смертей, чем рак груди или рак простаты. Пересадка почки возможна, однако спрос всегда больше, чем предложение, да и существует риск того, что организм пациента отторгнет орган.

Диализ остается наиболее приемлемым вариантом, но этот процесс является сложным и обременительным для пациентов.

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Новое изобретение, получившее название "Проект почка", представляет собой имплантируемую биоискусственную почку, пишет interestingengineering.com со ссылкой на Калифорнийский университет в Сан-Франциско.

Устройство было разработано для устойчивой поддержки культуры клеток почек человека, не вызывая иммунного ответа.

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Это означает, что пациенты с почечной недостаточностью могут отказаться от часто болезненных и неудобных процедур диализа и пожизненного приема иммунодепрессантов, которые принимаются во время трансплантации почки и могут иметь серьезные побочные эффекты.