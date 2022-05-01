Загадковий черв'як у небі Марса: вчені зробили несподіване відкриття

Відкриття порушує нові питання про атмосферу Марса

Вчені зафіксували на Марсі незвичайне полярне сяйво / Фото: NASA, Колаж: Сьогодні

Вченим вже понад 15 років відомо, що на Марсі є полярні сяйва у вигляді невеликих плям. Вважається, що ці сяйва утворювалися з того, що залишилося від магнітного поля, яке розпалося мільярди років тому.

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Але дослідникам Червоної планети вдалося зафіксувати гігантське полярне сяйво, яке не схоже на жодне раніше спостерігалося.

Вони називають це явище "звивистим дискретним полярним сяйвом" з червоподібною формою: скручена смуга ультрафіолетового світла, що світиться, що простягається на тисячі кілометрів від денної сторони, зверненої до Сонця, до зворотної частини планети.

Зонд космічного агентства Об'єднаних Арабських Еміратів "Надія", що обертається навколо Марса, зробив знімок за допомогою ультрафіолетового спектрометра.

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Відкриття порушує нові питання про атмосферу Марса, склад його древнього магнітного поля та вплив сонячного вітру – газів, що випливають із Сонця, які становлять так звану "космічну погоду", повідомляє mashable.com.

Раніше ми писали, що на Марсі виявили уламки космічного корабля. Вчені вивчать їхній стан для кращого розуміння процесу приземлення на Червону планету.