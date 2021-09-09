Забудьте про дроти: представлена бездротова зарядка, що працює на відстані в три метри

Компанія Motorola продемонструвала революційну технологію бездротової зарядки смартфонів, яка може одночасно заряджати декілька пристроїв на відстані

Бездротова зарядка Motorola може заряджати одночасно чотири пристрої

Нова технологія дозволить заряджати одночасно чотири смартфони на відстані до трьох метрів від самого зарядного пристрою.

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Зарядний пристрій оснащений фазированной гратами з 1600 антенами. Воно покриває дугу понад 100 градусів, тому може передавати енергію на телефони, навіть якщо вони знаходяться в стороні.

Зарядний пристрій може навіть впоратися з деякими перешкодами між ним і телефоном. Це означає, що телефон можна заряджати, поки він знаходиться в руці або в кишені.

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При цьому, система налаштована так, що може виявити тіло людини і направити промінь від нього, щоб він потрапляв тільки в телефон, повідомляє gsmarena.com.

Нова технологія Motorola є оновленням звичайних зарядних пристроїв Qi, які дозволяли заряджати телефони на відстані до 1 метра, але не більше двох пристроїв одночасно.