Забудьте о проводах: представлена беспроводная зарядка, работающая на расстоянии в три метра

Компания Motorola продемонстрировала революционную технологию беспроводной зарядки смартфонов, которая может одновременно заряжать несколько устройств на расстоянии

Беспроводная зарядка Motorola может заряжать одновременно четыре устройства

Новая технология позволит заряжать одновременно четыре смартфона на расстоянии до трех метров от самого зарядного устройства.

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Зарядное устройство оснащено фазированной решеткой с 1600 антеннами. Оно покрывает дугу более 100 градусов, поэтому может передавать энергию на телефоны, даже если они находятся в стороне.

Зарядное устройство может даже справиться с некоторыми препятствиями между ним и телефоном. Это означает, что телефон можно заряжать, пока он находится в руке или в кармане.

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При этом, система настроена так, что может обнаружить тело человека и направить луч от него, чтобы он попадал только в телефон, сообщает gsmarena.com.

Новая технология Motorola является обновлением обычных зарядных устройств Qi, которые позволяли заряжать телефоны на расстоянии до 1 метра, но не более двух устройств одновременно.