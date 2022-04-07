Японці створили кубик Рубіка, який неможливо зібрати (відео)

Клітинки кубика змінюють кольори прямо у вас в руках

Японський кубик Рубіка неймовірно зібрати / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита головоломка кубик Рубіка залишається популярною протягом багатьох десятиліть після її створення угорським інженером Ерне Рубіком.

Гра настільки популярна, що проводять цілі чемпіонати на швидкість зборів кубика. Цьогорічний рекорд становить 3,47 секунди!

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Тому японські винахідники вирішили ускладнити головоломку і створили свою варіацію кубика Рубіка, який отримав у назві промовисту характеристику "неможливий".

Суть японського кубика Рубіка у тому, що кольорові клітинки постійно змінюють колір залежно від кута огляду.

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Ще більше ускладнює ситуацію той факт, що не кожен квадрат на кубі виконує трюк зі зміною кольору, пише http://gizmodo.com

Для рекламної акції виробник головоломки запросив двох умільців збирати кубик Рубіка. Результати говорять самі за себе: перший здався після тривалих спроб зібрати кубик, а другий таки впорався із завданням, але витратив на це близько трьох годин.