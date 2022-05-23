Всесвіт грає з Хабблом – чи вдалося астрономам отримати такі бажані дані

Астрономи намагаються точно визначити постійну космічного телескопа Хаббла, щоб зрозуміти швидкість розширення Всесвіту, але це призводить до ще більшої плутанини.

Хаббл досягає нової віхи в таємниці швидкості розширення Всесвіту, але схоже космос із ним грає / Фото: NASA

Дані, зібрані космічним телескопом Хаббла за минулі десятиліття, дозволили отримати новий, більш точний вимір швидкості розширення Всесвіту.

Також ми писали, що до вчених через півстоліття дійшло, звідки інопланетяни подали нам сигнал. Так, нове дослідження даних 32-річного космічного телескопа Хаббл намагається визначити, наскільки швидко Всесвіт розширюється і наскільки це розширення прискорюється.

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Более точное измерение скорости расширения Вселенной удалось получить с помощью Хаббла / Фото: NASA

Дані розраховують за допомогою числа, що називається постійною Хаббла (названого на честь астрономів Едвіна П. Хаббла та Жоржа Леметра, які вперше спробував виміряти його у 1929 р.). Що ж заплутало астрономів? Те, що різні обсерваторії, що вивчають різні області Всесвіту, дали різні результати .

Постійна Хаббла – це дуже особливе число. Його можна використовувати, щоб просмикнути голку з минулого наразі для наскрізної перевірки нашого розуміння Всесвіту. Це зажадало феноменальної кількості детальної роботи, – йдеться у звіті NASA.

Команда SHOES зробила нову оцінку постійної Хаббла, що дорівнює 73. Це виявилося вищим, ніж у попередньому дослідженні, яке об'єднало Стандартну космологічну модель Всесвіту та вимірювання місії Планка Європейського космічного агентства.

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Вимірювання постійної Хаббла виявилося вищим, ніж у попередньому дослідженні, що заплутало астрономів / Фото: NASA

Хто правий? Виявляється, це не так вже й важливо: вчені зазначають, що головніше не саме число, значення якого змінилося, а можливість використовувати його для вивчення Всесвіту.

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