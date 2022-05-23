Вселенная играет с Хабблом – удалось ли астрономам получить такие желаемые данные

Астрономы пытаются точно определить постоянную космического телескопа Хаббла, чтобы понять скорость расширения Вселенной, но это приводит к еще большей путанице

Хаббл достигает новой вехи в тайне скорости расширения Вселенной, но похоже космос с ним играет / Фото: NASA

Данные, собранные космическим телескопом Хаббла за минувшие десятилетия, позволили получить новое, более точное измерение скорости расширения Вселенной.

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Более точное измерение скорости расширения Вселенной удалось получить с помощью Хаббла / Фото: NASA

Данные рассчитывают с помощью числа, называемого постоянной Хаббла (названного в честь астрономов Эдвина П. Хаббла и Жоржа Леметра, которые впервые попытался измерить его в 1929 г.). Что же запутало астрономов? То, что разные обсерватории, изучающие разные области Вселенной, дали разные результаты.

Постоянная Хаббла – это совершенно особое число. Его можно использовать, чтобы продеть иголку из прошлого в настоящее для сквозной проверки нашего понимания Вселенной. Это потребовало феноменального количества детальной работы, – говорится в отчете NASA.

Команда SHOES произвела новую оценку постоянной Хаббла, равную 73. Это оказалось выше, чем в предыдущем исследовании, которое объединило Стандартную космологическую модель Вселенной и измерения миссии Планка Европейского космического агентства.

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Измерения постоянной Хаббла оказалось выше, чем в предыдущем исследовании, что запутало астрономов / Фото: NASA

Кто прав? Оказывается, это не так уж и важно: ученые отмечают, что главнее не само число, значение которого поменялось, а возможность использовать его для изучения Вселенной.

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