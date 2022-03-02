Повітряна тривога: вийшов спеціальний додаток на смартфон

В Україні випустили додаток "Повітряна тривога", який інформуватиме населення про загрозу повітряної атаки з боку Росії

В Украине выпустили специальное приложение для оповещения населения / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже майже тиждень Росія обстрілює мирні міста України. По кілька разів на день мешканцям доводиться спускатися в бомбосховища, а дехто навіть звідти не виходить.

Для зручності сповіщення в Україні випустили спеціальний додаток. Який інформуватиме про повітряну загрозу у вашому місті.

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Програма доступна на смартфонах з операційними системами Android та iOs і вже доступна для завантаження Google Play Market і AppStore, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Для отримання повідомлень:

1. Дайте йому дозвіл надсилати повідомлення та важливі попередження.

2. Виберіть область, де хочете отримувати сповіщення.

3. Слідкуйте за початком та кінцем повітряних тривог.

Доступні області в додатку: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

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