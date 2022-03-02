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Воздушная тревога: вышло специальное приложение на смартфон

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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2 марта, 09:26
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В Украине выпустили приложение "Воздушная тревога", которое будет информировать население об угрозе воздушной атаки со стороны России
В Украины выпустили специальное приложение для оповещения населения
В Украины выпустили специальное приложение для оповещения населения / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже почти неделю Россия обстреливает мирные города Украины. По несколько раз в день жителям приходится спускаться в бомбоубежища, а некоторые даже оттуда не выходят.

Для удобства оповещения в Украине выпустили специальное приложение. Которое будет информировать о воздушной угрозе в вашем городе.

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Приложение доступно на смартфонах с операционными системами Android и iOs и уже доступно для скачивания в Google Play Market и AppStore, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Для получения уведомлений:

  • 1. Дайте ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения.
  • 2. Выберите область, в которой хотите получать уведомления.
  • 3. Следите за началом и концом воздушных тревог.

Уже доступны области в приложении: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

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