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Віртуоз пензля, якій ЮНЕСКО подарував іменний рік – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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24 лютого, 00:33
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105 років тому цього дня народилася художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні
105 років тому цього дня народилася художниця Тетяна Яблонська
105 років тому цього дня народилася художниця Тетяна Яблонська / Фото: Колаж: Сьогодні

На світ Таня Яблонська з'явилася у Смоленську у 1917 році. Роки лихоліття. Після серії переїздів бажаючих батьків у 1941-му закінчила Київський художній інститут. Рідкісний випадок: студенткою провела персональну виставку.

Коли фашисти наблизилися – евакуація до Саратова. Працювала у колгоспі, малюючи у вільні хвилини портрети з фото загиблих на фронті односельців.

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Після повернення працює у проектному інституті, викладає у рідному виші. І захоплено творить у різних жанрах. Серед найбільш відомих полотен – "Хліб", "Ранок", "Близнюки", "Перед стартом", "Разом із батьком", "Зимове вікно", "Життя продовжується".

На жаль, не всі припадають до смаку владі. Художницю звинувачують то в імпресіонізмі, то в націоналізмі, то "в ідеологічно невірному підході", то в тому, що "стіна сільського будинку надто стара, а жінка одягнена не за модою". А після 1991-го, звинувативши у "радянськості", надовго відправляють у запасники.

Проте заслуги Яблонської помічені: вона стає академіком академії мистецтв СРСР, народним художником СРСР, лауреатом трьох держпремій СРСР. А після здобуття Україною незалежності – дійсним членом Академії мистецтв України, лауреатом Національної премії ім. Шевченка, Героєм України.

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Але, мабуть, найвища нагорода – оголошення ЮНЕСКО 1997-го роком Яблонської.

Підробки, або Вироби влади

…Літо 2004-го. У Київському музеї російського мистецтва – виставка "Український живопис. Із приватних колекцій".

У сім'ю Яблонський потрапляє каталог заходу. Шок! Принаймні три з чотирьох робіт художниці – підробки.

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"Звідки, куди, навіщо?" – приватна галерея "Естамп" не стала морочитися. Музей теж умив руки: мовляв, лише здали в оренду метраж.

Позов до Подільського райсуду мурижили, доки Яблонська не померла. А потім відкрилося: виявляється, "відбулося" аж три засідання, на які позивачі не були без поважних причин, тож справу закрили. До речі, у матеріалах є повідомлення про нібито "вручення повісток".

А тепер – запитання та відповіді:

Перший. Чому для фальсифікаторів так важливо "засвітитися" на серйозній виставці?

Другий. Що "сліпило" Феміду?

Відповіді:

  • 1) Щоб легалізувати опус у власних очах потенційних набувачів.
  • 2) Експозиція організована за сприяння віце-прем'єра та міністра культури.

"Період постінфарктизму"

В останні роки життя Яблонський підстеріг інфаркт. Незважаючи на інтенсивне лікування та видиме покращення загального стану, відновити функцію правої руки не вдалося. Як жити далі? І, головне, як малювати?

Неймовірно, але художниця, докладаючи неймовірних зусиль, навчилася живописати лівою. Відмовившись через обставини від масляних фарб і перейшовши на пастелі.

З властивим їй почуттям гумору ситуацію назвала "періодом постінфарктизму".

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв. Історії про героїв попередніх днів читайте за цим посиланням.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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