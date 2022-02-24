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СЕГОДНЯ Техно

Виртуоз кисти, которой ЮНЕСКО подарил именной год – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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24 февраля, 00:33
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105 лет назад в этот день родилась художница, жившая при трех социальных укладах – царизме, социализме и в независимой Украине
105 лет назад в этот день родилась художница Татьяна Яблонская
105 лет назад в этот день родилась художница Татьяна Яблонская / Фото: Коллаж: Сегодня

На свет Таня Яблонская появилась в Смоленске в 1917 году. Годы лихолетья. После серии переездов мечущихся родителей в 1941-м закончила Киевский художественный институт. Редчайший случай: студенткой провела персональную выставку.

Когда фашисты приблизились – эвакуация в Саратов. Трудилась в колхозе, рисуя в свободные минуты портреты с фото погибших на фронте односельчан.

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По возвращению работает в проектном институте, преподает в родном вузе. И упоённо творит в различных жанрах. Среди наиболее известных полотен – "Хлеб", "Утро", "Близнецы", "Перед стартом", "Вместе с отцом", "Зимнее окно", " Жизнь продолжается".

Увы, не все приходятся по вкусу властям. Художницу обвиняют то в импрессионизме, то в национализме, то "в идеологически неверном подходе", то в том, что "стена сельского дома слишком старая, а женщина одета не по моде". А после 1991-го, обвинив в "советскости", надолго отправляют в запасники.

Тем не менее заслуги Яблонской замечены: она становится академиком академии искусств СССР, народным художником СССР, лауреатом трех госпремий СССР. А после обретения Украиной независимости – действительныым членом Академии искусств Украины, лауреатом Национальной премии им. Шевченко, Героем Украины.

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Но, пожалуй, высшая награда – объявление ЮНЕСКО 1997-го годом Яблонской.

Подделки, или Проделки власти

…Лето 2004-го. В Киевском музее русского искусства – выставка "Украинская живопись. Из частных коллекций".

В семью Яблонских попадает каталог мероприятия. Шок! По крайней мере, три из четырех работ художницы – подделки.

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"Откуда, куда, зачем?" – частная галерея "Эстамп" заморачиваться не стала. Музей тоже умыл руки: мол, только сдали в аренду метраж.

Иск в Подольский райсуд мурыжили, пока Яблонская не умерла. А потом открылось: оказывается, "состоялось" аж три заседания, на которые истцы не являлись без уважительных причин, поэтому дело закрыли. Кстати, в материалах имеются уведомления о якобы "вручении повесток".

А теперь – вопросы и ответы:

Первый. Почему для фальсификаторов так важно "засветиться" на серьёзной выставке?

Второй. Что "ослепило" Фемиду?

Ответы:

  • 1) Чтобы легализовать опус в глазах потенциальных приобретателей.
  • 2) Экспозиция организована при содействии вице-премьера и министра культуры.

"Период постинфарктизма"

В последние годы жизни Яблонскую подстерёг инфаркт. Несмотря на интенсивное лечение и видимое улучшение общего состояния, восстановить функцию правой руки не удалось. Как жить дальше? И, главное, как рисовать?!

Невероятно, но художница, прилагая неимоверные усилия, научилась живописать левой. Отказавшись в силу обстоятельств от масляных красок и перейдя на пастели.

С присущим ей чувством юмора ситуацию окрестила "периодом постинфарктизма".

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях. Истории о героях предыдущих дней читайте по этой ссылке.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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