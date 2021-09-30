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Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона повернули право літати в космос

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
30 вересня, 23:29
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Компанія Virgin Galactic американського мільярдера Річарда Бренсона знову отримала дозвіл на запуск після завершення розслідування їх попереднього польоту
/ Фото: The Verge

Федеральне управління цивільної авіації США завершило шеститижневе розслідування випробувального польоту суборбітального космічного літака VSS Unity компанії Virgin Galactic 11 липня.

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Це був четвертий космічний політ компанії і перша в історії подорож з повним екіпажем, в тому числі і засновником компанії мільярдером Річардом Бренсоном.

Суборбітальний корабель Unity з Річардом Бренсоном на борту готується до запуску. Фото: колаж "Сьогодні"
Суборбітальний корабель Unity з Річардом Бренсоном на борту готується до запуску. Фото: колаж "Сьогодні"

Розслідування показало, що Unity дійсно відхилився від визначеного повітряного простору під час зниження, але компанія не змогла повідомити про відхилення належним чином.

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Федеральне управління цивільної авіації зажадало, щоб Virgin Galactic внесла зміни в способи зв'язку з FAA під час польотів.

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Virgin Galactic також оновить свої розрахунки по розширенню захищеного повітряного простору на майбутніх рейсах, пише space.com.

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Свій наступний тестовий політ Unity проведе не раніше середини жовтня. Очікується, що в суборбітальний простір будуть відправлені військовослужбовці італійських ВПС.

Проте, Virgin Galactic вже продає квитки на шестимісний VSS Unity по 450 000 доларів.

Головний конкурент компанії в індустрії суборбітального космічного туризму, Blue Origin Джеффа Безоса, не розголошує ціни на квитки.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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