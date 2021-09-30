Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона вернули право летать в космос

Компания Virgin Galactic американского миллиардера Ричарда Брэнсона снова получила разрешение на запуск после завершения расследования их предыдущего полета

VG Unity во время набора высоты / Фото: The Verge

Федеральное управление гражданской авиации США завершило шестинедельное расследование испытательного полета суборбитального космического самолета VSS Unity компании Virgin Galactic 11 июля.

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Это был четвертый космический полет компании и первое в истории путешествие с полным экипажем, в том числе и основателем компании миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Суборбитальный корабль Unity с Ричардом Брэнсоном на борту готовится к запуску. Фото: коллаж "Сегодня"

Расследование показало, что Unity действительно отклонился от обозначенного воздушного пространства во время снижения, но компания не смогла сообщить об отклонении должным образом.

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Федеральное управление гражданской авиации потребовало, чтобы Virgin Galactic внесла изменения в способы связи с FAA во время полетов.

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Virgin Galactic также обновит свои расчеты по расширению защищенного воздушного пространства на будущих рейсах, пишет space.com.

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Свой следующий тестовый полет Unity проведет не ранее середины октября. Ожидается, что в суборбитальное пространство будут отправлены военнослужащие итальянских ВВС.

Ричард Брэнсон совершил полет в космос. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Тем не менее, Virgin Galactic уже продает билеты на шестиместный VSS Unity по 450 000 долларов.

Главный конкурент компании в индустрии суборбитального космического туризма, Blue Origin Джеффа Безоса, не разглашает цены на билеты.