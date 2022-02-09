У зоні 51 виявили загадковий літальний апарат

Зона 51 часто є популярним вибором для пошуку ознак вивчення НЛО секретними службами США, але найчастіше на планеті активності немає.
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Однак нещодавно з'явився знімок, показує таємничий літаючий апарат, пише Express .
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Поряд із загадковим об'єктом у полі зору знайшовся і ангар для нього. Загадковий літак не має помітної хвостової поверхні, яке вихлопні гази, ймовірно, простягаються назад.
Там вони змішуються з вигнутими задніми кромками крил, утворюючи щось на зразок задньої вершини.
Спостерігачі вважають, що це може бути якийсь експериментальний тактичний реактивний літак збройних сил США.
Крім чуток про інопланетян, Зона 51 є суворо засекреченим об'єктом ВПС США, розташованим на випробувальному та навчальному полігоні в Неваді.
Раніше ми писали:
- Google допоміг виявити НЛО біля Зони 51 : літаючу тарілку можна побачити у сервісі Google Maps.
- Крім того, три роки тому до воріт секретної Зони 51 під'їхали близько 75 людей та готуються штурмувати.
- А у 2018 році недалеко від "Зони 51" знайшли загадкове коло, що охороняється . Уфологи не змогли дістатися до об'єкта, оскільки шлях був перекритий військовою технікою.