В зоне 51 обнаружили загадочный летательный аппарат

Зона 51 часто является популярным выбором для поиска признаков изучения НЛО секретными службами США, но чаще всего на планете нет активности.
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Однако недавно появился снимок, показывающий таинственный летающий аппарат, пишет Express.
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Наряду с загадочным объектом в поле зрения нашелся и ангар для него. Загадочный самолет не имеет различимой хвостовой поверхности, а его выхлопные газы, вероятно, простираются назад.
Там они смешиваются с изогнутыми задними кромками крыльев, образуя что-то вроде задней вершины.
Наблюдатели полагают, что это может быть какой-то экспериментальный тактический реактивный самолет вооруженных сил США.
Помимо слухов об инопланетянах, Зона 51 является строго засекреченным объектом ВВС США, расположенным на испытательном и учебном полигоне в Неваде.
Ранее мы писали:
- Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51: летающую тарелку можно заметить в сервисе Google Maps.
- Кроме того, три года назад к воротам секретной Зоны 51 подъехали около 75 человек и готовятся штурмовать.
- А в 2018 году недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг. Уфологи не смогли добраться до объекта, так как путь был перекрыт военной техникой.