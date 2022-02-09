В зоне 51 обнаружили загадочный летательный аппарат

Ученые обнаружили странный дельтовидный самолет под незамкнутой структурой, похожей на скелет – похоже, это новый эксперимент США

В Зоне 51 обнаружился странны летающий аппарат

Зона 51 часто является популярным выбором для поиска признаков изучения НЛО секретными службами США, но чаще всего на планете нет активности.

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Однако недавно появился снимок, показывающий таинственный летающий аппарат, пишет Express.

Наряду с загадочным объектом в поле зрения нашелся и ангар для него. Загадочный самолет не имеет различимой хвостовой поверхности, а его выхлопные газы, вероятно, простираются назад.

Там они смешиваются с изогнутыми задними кромками крыльев, образуя что-то вроде задней вершины.

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Наблюдатели полагают, что это может быть какой-то экспериментальный тактический реактивный самолет вооруженных сил США.

Помимо слухов об инопланетянах, Зона 51 является строго засекреченным объектом ВВС США, расположенным на испытательном и учебном полигоне в Неваде.

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