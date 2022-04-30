В Альпах знайшли скам'янілості гігантського морського чудовиська: як він там опинився

Знайдений іхтіозавр може бути найбільшим у світі

Останки морского чудовища обнаружили в Альпах / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Археологи з Цюріхського університету виявили скам'янілості гігантського морського чудовиська віком 205 мільйонів років на висоті 2700 метрів над рівнем моря у швейцарських Альпах.

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Морський монстр – іхтіозавр – виріс до 20 метрів у довжину і важив 80 тонн, що зробило його найбільшою твариною, яка будь-коли жила. До цього вважалося, що вони досягали лише 4 метрів завдовжки.

Команда виявила зуби, ребра та хребці гігантського морського монстра, що представляє трьох різних іхтіозаврів. Величезні рептилії плавали у Панталассі, океані, що оточував суперконтинент Пангею у пізньому тріасі.

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Серед усіх скам'янілостей, виявлених командою, найбільш примітними є зуби, оскільки їхній корінь вдвічі більший, ніж найбільший із коли-небудь знайдених зубів водних динозаврів.

Куратор проекту припустив, що це може бути найдовший їхтіозавр у світі з найбільш товстим зубом і найбільшим тулубним хребцем, коли-небудь виявленим у Європі.

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Раніше ми писали, що аматор із металошукачем виявив скарб із 1290 монетами. Сума всіх монет становила приблизно двомісячний оклад солдата на той час.