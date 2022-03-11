Умрите! В Facebook и Instagram разрешили проклинать Путина и Лукашенко

Meta говорит, что временно сделала поправку на некоторые агрессивные высказывания, такие как "смерть русским оккупантам", которые обычно нарушают ее правила. Ранее Facebook ввел санкции против России.
"В свете продолжающегося вторжения в Украину мы сделали временное исключение для тех, кто пострадал от войны, чтобы выразить агрессивные настроения в отношении вторжения вооруженных сил", – заявил BBC представитель Meta.
В соответствии с измененной политикой пользователи в странах, включая Россию, Украину и Польшу, также смогут призывать к смерти президента России Путина и президента Беларуси Лукашенко.
Далее по теме
Однако в компании уточняют, что призывы к насилию в отношении российских граждан запрещены.
В ответ Россия призвала США остановить "экстремистскую деятельность" гиганта социальных сетей. Напомним, что ранее Роскомнадзор запретил Facebook в России.
Война в Украине. Последние новости:
- Врагу Харьков не по зубам: ВСУ уверенно держат оборону города
- Утренние взрывы в Луцке: по городу запустили три ракеты, есть погибшие (обновлено)
- Вторжение России, день 16-й. Агрессор нанес ракетный удар по трем городам, Москва плодит фейки о химическом оружии Украины и приближается к дефолту – онлайн
- 16-й день войны в Украине: названы маршруты для эвакуации населения
- Россия нанесла авиаудар по школе под Киевом, на месте остались руины (фото)