Умрите! В Facebook и Instagram разрешили проклинать Путина и Лукашенко

Популярные социальные сети Facebook и Instagram разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении Владимира Путина, Александра Лукашенко и российских солдат

В соцсетях разрешили желать смерти Путину и Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Meta говорит, что временно сделала поправку на некоторые агрессивные высказывания, такие как "смерть русским оккупантам", которые обычно нарушают ее правила. Ранее Facebook ввел санкции против России.

"В свете продолжающегося вторжения в Украину мы сделали временное исключение для тех, кто пострадал от войны, чтобы выразить агрессивные настроения в отношении вторжения вооруженных сил", – заявил BBC представитель Meta.

В соответствии с измененной политикой пользователи в странах, включая Россию, Украину и Польшу, также смогут призывать к смерти президента России Путина и президента Беларуси Лукашенко.

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Однако в компании уточняют, что призывы к насилию в отношении российских граждан запрещены.

В ответ Россия призвала США остановить "экстремистскую деятельность" гиганта социальных сетей. Напомним, что ранее Роскомнадзор запретил Facebook в России.

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