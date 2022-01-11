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Залишиться в космосі на 20 років: телескопу Вебба продовжили термін життя ще вдвічі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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11 січня, 19:20
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Телескоп Джеймса Вебба зможе пропрацювати усі 20 років, а не п'ять чи десять, як інженери заявляли раніше
Телескоп Вебба зможе пропрацювати до 2032 року
Телескоп Вебба зможе пропрацювати до 2032 року / Фото: NASA

Попередній строк його роботи оцінювався в 5-10 років, але після NASA заявило, що він зміг заощадити паливо та пропрацює мінімум 10.

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Тепер фахівці підрахували, що тривалість життя найпотужнішого у світі телескопа складе вдвічі більше, заявив системний інженер NASA Майк Мензел.

За його словами, оцінку вдалося скоригувати після розгортання основного дзеркала телескопу.

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Завдяки точності при коригуванні курсу та ефективності виведення телескопа на орбіту ракетою Аріан 5 у Вебба виявився величезний запас палива – приблизно на 20 років.

Остаточні дані про термін роботи телескопа скажуть вже після завершення роботи з його налаштування, а це станеться ближче до літа 2022, коли Вебба зможе надіслати перші знімки.

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Найпотужніший телескоп у світі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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