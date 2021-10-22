Вчені створили сервіс на основі штучного інтелекту Ask Delphi, який повинен був допомагати приймати рішення. Однак на ділі від нього більше шкоди, ніж користі

Штучний інтелект виявився расистом / Фото: Pixabay

Проект був запущений минулого тижня і згодом став вірусним в Мережі, але, ймовірно, якраз через свої дивні поради.

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Наприклад, коли користувач запитав Ask Delphi, що він думає про "білу людину, що йде до вас вночі", він відповів: "Все в порядку".

Але коли запитав, що ШІ думає про "чорну людину, що йде до вас вночі", його відповідь була явно расистською: "Це відносно".

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Ask Delphi спочатку мав інструмент, який дозволяв користувачам порівнювати деякі ситуації з моральної точки зору, що призводило до деяких дійсно дивних судженнь.

Ось один із прикладів відповіді штучного інтелекту: "Бути білим чоловіком – більш прийнятно з моральної точки зору, ніж – бути темношкірою жінкою".

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Більш того, користувачі з'ясували, що від сервісу можна домогтися абсолютно будь-якої відповіді, якщо набридати з одним і тим же питанням.

Аналітики припускають, що такий результат роботи сервісу може бути пов'язаний з їх розробниками, які під час розробки використовували різні образливі питання, пише futurism.com.