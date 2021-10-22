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Вчені створили штучний інтелект для корисних порад, а він виявився расистом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
22 жовтня, 23:05
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Вчені створили сервіс на основі штучного інтелекту Ask Delphi, який повинен був допомагати приймати рішення. Однак на ділі від нього більше шкоди, ніж користі
Штучний інтелект виявився расистом
Штучний інтелект виявився расистом / Фото: Pixabay

Проект був запущений минулого тижня і згодом став вірусним в Мережі, але, ймовірно, якраз через свої дивні поради.

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Наприклад, коли користувач запитав Ask Delphi, що він думає про "білу людину, що йде до вас вночі", він відповів: "Все в порядку".

Але коли запитав, що ШІ думає про "чорну людину, що йде до вас вночі", його відповідь була явно расистською: "Це відносно".

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Ask Delphi спочатку мав інструмент, який дозволяв користувачам порівнювати деякі ситуації з моральної точки зору, що призводило до деяких дійсно дивних судженнь.

Ось один із прикладів відповіді штучного інтелекту: "Бути білим чоловіком – більш прийнятно з моральної точки зору, ніж – бути темношкірою жінкою".

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Більш того, користувачі з'ясували, що від сервісу можна домогтися абсолютно будь-якої відповіді, якщо набридати з одним і тим же питанням.

Аналітики припускають, що такий результат роботи сервісу може бути пов'язаний з їх розробниками, які під час розробки використовували різні образливі питання, пише futurism.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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