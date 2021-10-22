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Ученые создали искусственный интеллект для полезных советов, а он оказался расистом

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 октября, 23:05
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Ученые создали сервис на основе искусственного интеллекта Ask Delphi, который должен был помогать принимать решения. Однако на деле от него больше вреда, чем пользы
Искусственный интеллект оказался расистом
Искусственный интеллект оказался расистом / Фото: Pixabay

Проект был запущен на прошлой неделе и впоследствии стал вирусным в Сети, но, вероятно, как раз из-за своих странных советов.

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Например, когда пользователь спросил Ask Delphi, что он думает о "белом человеке, идущем к вам ночью", он ответил: "Все в порядке".

Но когда спросил, что ИИ думает о "черном человеке, идущем к вам ночью", его ответ был явно расистским: "Это относительно".

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Ask Delphi изначально имел инструмент, который позволял пользователям сравнивать некоторые ситуации с моральной точки зрения, что приводило к некоторым действительно странным суждениям.

Вот один из примеров ответа искусственного интеллекта: "Быть белым мужчиной – более приемлемо с моральной точки зрения, чем – быть темнокожей женщиной".

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Более того, пользователи выяснили, что от сервиса можно добиться абсолютно любого ответа, если надоедать с одним и тем же вопросом.

Аналитики предполагают, что такой результат работы сервиса может быть связан с их разработчиками, которые во время разработки использовали различные оскорбительные вопросы, пишет futurism.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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