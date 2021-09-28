У соцмережі Twitter глобальний збій

Увечері у вівторок, 28 вересня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.
Про це повідомляє дані сервісу Downdetector.
Масштабний збій
Проблеми відчули користувачі з США, Британії та низки інших країн, включно з Україною. За даними сервісу, користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис і роботу з сайтом.
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Які ще зміни вводив Twitter останнім часом
- Тестував кнопки "за" і "проти", аналогічні тим, що можна побачити на Reddit
- Запустив функцію "чайових", щоб користувачі могли платити друг одному за "хороші" твіти
- Радикально змінив свої алгоритми обрізки зображень за останні місяці
- Ввів "суперподпісчіков" для контенту тільки для передплатників
- Запустив, але потім убив Fleets – функцію тимчасових твітів в стилі історій з Instagram
раніше сервіси Twitter не працюють у всьому світі, користувачі повідомляють про помилки виходу з системи, неможливості отримати твіти та інших. Користувачі по всьому світу скаржаться на глобальний збій в роботі мікроблога Twitter. Людей викинуло з їх облікових записів і видає помилку при спробі авторизуватися.
Нагадаємо, засновник корпорації Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні Valuables свій перший твіт за 2,9 млн доларів.