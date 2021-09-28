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У соцмережі Twitter глобальний збій

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
28 вересня, 20:54
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Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Канади та Німеччини
Користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис. Колаж "Сегодня"
Користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис. Колаж "Сегодня"

Увечері у вівторок, 28 вересня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.

Про це повідомляє дані сервісу Downdetector.

Масштабний збій

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Проблеми відчули користувачі з США, Британії та низки інших країн, включно з Україною. За даними сервісу, користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис і роботу з сайтом.

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Які ще зміни вводив Twitter останнім часом

  • Тестував кнопки "за" і "проти", аналогічні тим, що можна побачити на Reddit
  • Запустив функцію "чайових", щоб користувачі могли платити друг одному за "хороші" твіти
  • Радикально змінив свої алгоритми обрізки зображень за останні місяці
  • Ввів "суперподпісчіков" для контенту тільки для передплатників
  • Запустив, але потім убив Fleets – функцію тимчасових твітів в стилі історій з Instagram

раніше сервіси Twitter не працюють у всьому світі, користувачі повідомляють про помилки виходу з системи, неможливості отримати твіти та інших. Користувачі по всьому світу скаржаться на глобальний збій в роботі мікроблога Twitter. Людей викинуло з їх облікових записів і видає помилку при спробі авторизуватися.

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Нагадаємо, засновник корпорації Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні Valuables свій перший твіт за 2,9 млн доларів.

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Twitterзбій
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Оксана Тесленко
Оксана Тесленко Редакторка

Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, філологічний факультет. Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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