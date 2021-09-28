У соцсети Twitter глобальный сбой

Вечером во вторник, 28 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.
Об этом сообщает данные сервиса Downdetector.
Масштабный сбой
Проблемы ощутили пользователи из США, Британии и ряда других стран, включая Украину. По данным сервиса, пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт и работу с сайтом.
Шева впервые в году заговорил в Twitter на украинском
Какие еще изменения вводил Twitter в последнее время
- Тестировал кнопки "за" и "против", аналогичные тем, что можно увидеть на Reddit
- Запустил функцию "чаевых", чтобы пользователи могли платить друг другу за "хорошие" твиты
- Радикально изменил свои алгоритмы обрезки изображений за последние месяцы
- Ввел "суперподписчиков" для контента только для подписчиков
- Запустил, но затем убил Fleets – функцию временных твитов в стиле историй из Instagram
Ранее сервисы Twitter не работают во всем мире, пользователи сообщают об ошибках выхода из системы, невозможности получить твиты и прочих. Пользователи по всему миру жалуются на глобальный сбой в работе микроблога Twitter. Людей выбросило из их учетных записей и выдает ошибку при попытке авторизироваться.
Напомним, основатель корпорации Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит за 2,9 млн долларов.