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У соцсети Twitter глобальный сбой

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
28 сентября, 20:54
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Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Канады и Германии
Пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт. Коллаж "Сегодня"
Пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт. Коллаж "Сегодня"

Вечером во вторник, 28 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает данные сервиса Downdetector.

Масштабный сбой

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Проблемы ощутили пользователи из США, Британии и ряда других стран, включая Украину. По данным сервиса, пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт и работу с сайтом.

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Какие еще изменения вводил Twitter в последнее время

  • Тестировал кнопки "за" и "против", аналогичные тем, что можно увидеть на Reddit
  • Запустил функцию "чаевых", чтобы пользователи могли платить друг другу за "хорошие" твиты
  • Радикально изменил свои алгоритмы обрезки изображений за последние месяцы
  • Ввел "суперподписчиков" для контента только для подписчиков
  • Запустил, но затем убил Fleets – функцию временных твитов в стиле историй из Instagram

Ранее сервисы Twitter не работают во всем мире, пользователи сообщают об ошибках выхода из системы, невозможности получить твиты и прочих. Пользователи по всему миру жалуются на глобальный сбой в работе микроблога Twitter. Людей выбросило из их учетных записей и выдает ошибку при попытке авторизироваться.

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Напомним, основатель корпорации Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит за 2,9 млн долларов.

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Twitterсбой
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Оксана Тесленко
Оксана Тесленко Редакторка

Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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