Трансформери більше не фантастика: у Японії робот виконує надто небезпечну для людини роботу

Керує роботом один оператор за допомогою окулярів віртуальної реальності та механічної пари рук

Перша серійна модель робота має з'явитися у 2024 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія West Japan Rail Company представила гігантського робота, якому можна доручити виконання робіт, які вважаються ризикованими для людини.

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Робот має людський торс і пару рук для виконання ряду завдань, таких як очищення ліній електропередач за допомогою спеціально розробленої щітки з різними кутами.

Тим не менш, він може виконувати й інші завдання завдяки іншим інструментам, які сумісні з його руками – як справжні трансформери.

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На верхній частині тулуба знаходиться цифрова камера, яка є очима для оператора, що управляє роботом через гарнітуру віртуальної реальності.

Поки що це лише прототип, а перша робоча версія має з'явитися у 2024 році, пише interestingengineering.com.

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Перед цим вчені показали робота, який може стрибати на 30 метрів у висоту. Подібні роботи могли б прискорити вивчення інших планет завдяки швидкому перетину місцевості.