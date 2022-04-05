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Технологічний сепаратист: російська компанія розділила Україну на чотири частини

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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5 квітня, 16:57
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Робота українського офісу компанії разом із даними користувачів перейшла під контроль головного офісу у Калінінграді
Російська компанія поділила Україну на чотири частини
Російська компанія поділила Україну на чотири частини / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія Бітрікс24, що спеціалізується на розробці програм для управління бізнесом, розділила територію України на чотири географічні частини.

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Засновник компанії Reds.cloud Антон Толстой, яка займалася розповсюдженням програмних продуктів Бітрікс, розповів, що в налаштуваннях віртуальних машин російської CRM територія України вже розділена на чотири частини:

  • Крим
  • Україну (більшість регіонів)
  • Транскарпатію
  • Запоріжжя та східний Луганськ

Український офіс, який раніше засудив війну Україні, цього разу відмовчується, а директор компанії Дмитро Суслов навіть заблокував колишнього партнера у Facebook.

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"Судячи з останніх новин про закриття українського офісу, неважливо, де зберігаються ваші хмарні рішення Бітрікс24. Все перейшло під повний контроль головного офісу, розташованого в Калінінграді (РФ), і як вони використовують ваші дані – вже невідомо нікому", – додав Тостой, якого цитує Ain.ua.

Олександр Трикіша
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