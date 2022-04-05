Технологический сепаратист: российская компания разделила Украину на четыре части

Российская компания Битрикс24, специализирующаяся на разработке программ для управления бизнесом, разделила территорию Украины на четыре географические части.
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Основатель компании Reds.cloud Антон Толстой, занимавшейся распространением программных продуктов Битрикс, рассказал, что в настройках виртуальных машин российской CRM территория Украины уже разделена на четыре части:
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- Крым
- Украину (большинство регионов)
- Транскарпатию
- Запорожье и восточный Луганск
Украинский офис, ранее осудивший войну Украине, на этот раз отмалчивается, а директор компании Дмитрий Суслов даже заблокировал бывшего партнера в Facebook.
"Судя из последних новостей о закрытии украинского офиса, неважно, где хранятся ваши облачные решения Битрикс24. Все перешло под полный контроль головного офиса, расположенного в Калининграде (РФ), и как они используют ваши данные – уже неизвестно никому", – добавил Тостой, которого цитирует Ain.ua.