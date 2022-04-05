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Технологический сепаратист: российская компания разделила Украину на четыре части

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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5 апреля, 16:57
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Работа украинского офиса компании вместе с данными пользователей перешла под контроль главного офиса в Калининграде
Российская компания поделила Украину на четыре части
Российская компания поделила Украину на четыре части / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания Битрикс24, специализирующаяся на разработке программ для управления бизнесом, разделила территорию Украины на четыре географические части.

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Основатель компании Reds.cloud Антон Толстой, занимавшейся распространением программных продуктов Битрикс, рассказал, что в настройках виртуальных машин российской CRM территория Украины уже разделена на четыре части:

  • Крым
  • Украину (большинство регионов)
  • Транскарпатию
  • Запорожье и восточный Луганск

Украинский офис, ранее осудивший войну Украине, на этот раз отмалчивается, а директор компании Дмитрий Суслов даже заблокировал бывшего партнера в Facebook.

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"Судя из последних новостей о закрытии украинского офиса, неважно, где хранятся ваши облачные решения Битрикс24. Все перешло под полный контроль головного офиса, расположенного в Калининграде (РФ), и как они используют ваши данные – уже неизвестно никому", – добавил Тостой, которого цитирует Ain.ua.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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Александр Трикиша Технологический сепаратист: российская компания разделила Украину на четыре части Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
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