Технологический сепаратист: российская компания разделила Украину на четыре части

Работа украинского офиса компании вместе с данными пользователей перешла под контроль главного офиса в Калининграде

Российская компания поделила Украину на четыре части / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания Битрикс24, специализирующаяся на разработке программ для управления бизнесом, разделила территорию Украины на четыре географические части.

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Основатель компании Reds.cloud Антон Толстой, занимавшейся распространением программных продуктов Битрикс, рассказал, что в настройках виртуальных машин российской CRM территория Украины уже разделена на четыре части:

Крым

Украину (большинство регионов)

Транскарпатию

Запорожье и восточный Луганск

Украинский офис, ранее осудивший войну Украине, на этот раз отмалчивается, а директор компании Дмитрий Суслов даже заблокировал бывшего партнера в Facebook.

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