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Зв'язок і мобільний інтернет не відключатимуть – Україна спростовує фейк

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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26 лютого, 14:00
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні не планують відключати зв'язок та закликав не довіряти інформації з недостовірних джерел.
/ Фото: Pixabay

Українці зможуть тримати зі своїми рідними та близькими у цей тяжкий час. Чутки про відключення зв'язку та мобільного інтернету виявилися фейком.

"Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме. Інформація, яка розповсюджується по фейкових телеграм-каналах та проросійських ЗМІ, не відповідає дійсності.

Мережі мобільних операторів працюють стабільно. У районах, де ведуться бойові дії, може бути пошкодження. Але мережі будуть відновлювати за першої ж нагоди", – цитує Федорова офіційний telegram-канал "Дії".

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Олександр Трикіша
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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Олександр Трикіша Зв'язок і мобільний інтернет не відключатимуть – Україна спростовує фейк Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Зв'язок і мобільний інтернет не відключатимуть – Україна спростовує фейк Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
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