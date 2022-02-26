Связь и мобильный интернет отключать не будут – Украина опровергает фейк

Украинцы смогут держать связь со своими родными и близкими в это тяжелое время. Слухи об отключении связи и мобильного интернета оказались фейком.

"Связь и мобильный интернет никто не будет отключать. Информация, которая распространяется по фейковым телеграмм-каналам и пророссийским СМИ не соответствует действительности.

Сети мобильных операторов работают стабильно. В районах, где ведутся боевые действия, могут быть повреждения. Но сети будут восстанавливать при первой же возможности", – цитирует Федорова официальный Telegram-канал "Дії".