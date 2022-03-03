Spotify закрив офіс у Росії та обрубав доступ до пропагандистських каналів

Відтік цивілізованих сервісів із Росії триває. Свої обмеження запровадив популярний стрімінговий сервіс Spotify

Spotify закрив офіс у Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Spotify закрив свій офіс у Росії та видалив контент із пропагандистських видань RT та Sputnik, а також обмежує можливість виявлення контенту з інших ЗМІ, пов'язаних з урядом РФ.

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Закриття офісу фактично означає відхід Spotify з Росії, адже, за місцевими законами, іноземні соціальні мережі повинні мати свій офіс у країні, інакше можуть зіткнутися з обмеженнями, аж до закриття.

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Тим не менш, у Spotify заявили, що продовжать роботу в Росії, на ринок, на який вона вийшла в липні 2020 року разом з Україною та 10 іншими європейськими країнами. theverge.com.

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"Ми вважаємо дуже важливим спробувати зберегти працездатність нашого сервісу в Росії, щоб забезпечити глобальний потік інформації", – сказав представник Spotify.

Втім, плани про продовження роботи Spotify можуть зіткнутися з російськими санкціями у відповідь. Наразі росіяни блокують усіх, хто не танцює під дудку Кремля.