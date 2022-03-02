У Росії агонія: для утримання айтішників їх звільняють від армії

Після вторгнення Росії в Україну практично весь адекватний бізнес залишив РФ, а тому, хто залишився, буде нереально вести свою діяльність через санкції.
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У Росії намагаються утримати від відтоку IT-фахівців, тож пропонують їм свій головний козир – відстрочку від армії.
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Саме з такою пропозицією виступив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.
"Уряд надасть співробітникам таких компаній можливість оформити пільгову іпотеку, а фахівці до досягнення ними віку 27 років отримають відстрочку від призову на військову службу на час їхньої роботи в російських IT-компаніях", – цитує Мішустіна ТАРС.
Втім, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав російську IT-громадськість не сидіти склавши руки, адже Росія зараз вбиває їхні найкращі роки життя.
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