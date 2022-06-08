Слідкувати за колишніми через iPhone не вдасться – Apple представила "фішки" нової iOS 16

Якщо ви – користувач Apple і чекаєте оновлення операційної системи для iPhone, зацініть в iOS 16 відключення геолокації для людей з "чорного списку" і не тільки

Фішки нової iOS 16 від Apple - програма проти аб'юзерів, віджети екрану і не тільки

Найсвіжіші "яблучні" новини вже озвучили на програмному виступі WWDC 2022. Так, розробники та виробники Apple на своїй щорічній конференції "похвалилися" оновленнями своїх версій операційної системи, зокрема й iOS 16.

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Також раніше ми писали, що розумний будинок став ще розумнішим – Apple анонсувала абсолютно новий додаток. Інтерфейс iOS 16 не зазнав особливих дизайнерських змін і залишився дуже схожим на інтерфейс iOS 15. Але функції, включені в мобільну операційну систему, безперечно, власникам iPhone буде із чим "пограти".

Із цікавого: у новій версії можна кастомізувати екран блокування. Вибирати не тільки фото як раніше, а й колір, шрифт і віджети на головному екрані. А ще у новому iOS з'явилася гостро-соціальна фіча під назвою Safety Check. Засіб боротьби проти аб'юзерів та партнерів, які постійно стежать один за одним.

Оновлений інтерфейс Apple Map дозволить переглядати місця за допомогою 3D-об'єктів / Фото: AppleInsider

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Вона моментально відключає доступ до геолокації, повідомлень, контактів та інших особистих даних користувача, наприклад, якщо пароль став відомим колишнім. Остаточний випуск iOS 16 для широкої публіки відбудеться восени, одночасно з випуском лінійки Apple iPhone 14 та iPhone 14 Pro.

Також раніше ми ще писали про вантажівку замість електростанції: пікап Ford F-150 Lightning здатний "освітлювати" будинок кілька днів.