Розумний будинок став ще розумнішим – Apple анонсувала абсолютно новий застосунок

Apple анонсувала абсолютно новий застосунок Home для своєї платформи розумного будинку HomeKit на WWDC: вже цього року на користувачів чекають новий дизайн та опції

Apple анонсувала абсолютно нову програму Home для своєї платформи розумного будинку

Застосунок HomeKit отримує новий розділ категорій, перероблену вкладку "Головна" та підтримку Matter з iOS 16: з'явиться новий додаток вже цього року і матиме абсолютно новий дизайн.

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Навігація також була перероблена, щоб спростити пошук, організацію та управління пристриями, а новий розділ "Категорії" для клімату, освітлення, динаміків та телевізорів, води (розбризкувачі та змішувачі) та безпеки дозволить вам отримати доступ до цих пристроїв в одному місці. .

Це повинно спростити вимкнення всього світла або замикання всіх дверей, навіть якщо вони знаходяться у різних кімнатах.

Тепер ви можете бачити весь свій будинок на вкладці "Головна" , де "Кімнати" тепер приєднуються до "Обраного" на головному екрані.

З'явилися нові віджети екрана блокування HomeKit, а також категорії знаходяться у верхній частині програми

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У новому представленні з кількома камерами на головній вкладці "Головна" відображаються чотири камери стеження, а при прокручуванні вбік буде доступно більше камер. Ця горизонтальна дія полегшить доступ до того, що ви хочете, замість прокручувати безліч аксесуарів і кілька видів камери.

Аpple також відзначила Matter, новий стандарт підключення до розумних будинків Matter, який дозволяє пристроям працювати разом на різних платформах. Matter має вийти наприкінці цього року, імовірно, приблизно в той же час, коли вийде iOS 16. Apple заявила, що нова ОС забезпечить підтримку стандарту в додатку Home.

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